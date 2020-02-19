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Полиция усилила меры безопасности в центре Киева

Полиция усилила меры безопасности в центре Киева - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
19.02.2020, 11:28

Правоохранители просят организаторов и участников акций не нарушать общественный порядок

Из-за запланированных акций в центре столицы сегодня полицейские совместно с военнослужащими Нацгвардии заступили на усиленное дежурство. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

По данным полиции, сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение нескольких массовых акций, в частности, под административными зданиями органов государственной власти.

"Для обеспечения общественной безопасности и порядка сотрудники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Нацгвардии, ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция заступили на дежурство в усиленном режиме", - отметили в пресс-службе.

Правоохранители обращаются к организаторам и участникам акций с просьбой соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.

  • 16 декабря у стен Рады проходили четыре акции. Одна из них, против открытия рынка земли, переросла в столкновения, в результате которых пострадали 17 человек. Задержаны 26 участников акции.
  • Позже по подозрению в нападении на полицейских на Крещатике в Киеве были задержаны трое граждан Беларуси. 
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