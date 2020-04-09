Правоохранители занялись списком адресов киевлян, якобы больных коронавирусом

Николай Поворозник (Фото: пресс-служба КГГА)

Правоохранители проверяют источники распространения списка адресов киевлян, якобы заболевших коронавирусом, который ранее опубликовало одно из СМИ. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник.

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"Отмечу, эта информация не соответствует действительности. По обращению города правоохранительные органы проверяют возможные источники ее распространения", - написал он.

По словам Паворозника, вся информация о киевлянах, которая находится в базе мониторингового центра КГГА, защищена и не попадет в открытый доступ.

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Список адресов ранее опубликовала газета Вести. В публикации говорится, что это список домов в столице, где якобы обнаружен коронавирус. Объясняя мотив своего поступка, авторы материала написали, что таким образом хотят помочь своим читателям "пережить сложные времена, сохранив свое здоровье и здравый смысл". Адреса Вести получили якобы "в медицинских кругах".

В СБУ Укринформу заявили, что информация издания - это "очередной фейк".

По состоянию на 9 апреля, в Киеве за нарушение правил обсервации и самоизоляции полиция составила 64 протокола.

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