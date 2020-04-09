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Правоохранители занялись списком адресов киевлян, якобы больных коронавирусом

Правоохранители занялись списком адресов киевлян, якобы больных коронавирусом - Фото
Николай Поворозник (Фото: пресс-служба КГГА)
09.04.2020, 18:39

По словам заммэра Киева, правоохранители проверяют источники распространения списка адресов якобы зараженных коронавирусом киевлян

Правоохранители проверяют источники распространения списка адресов киевлян, якобы заболевших коронавирусом, который ранее опубликовало одно из СМИ. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник.

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"Отмечу, эта информация не соответствует действительности. По обращению города правоохранительные органы проверяют возможные источники ее распространения", - написал он.

По словам Паворозника, вся информация о киевлянах, которая находится в базе мониторингового центра КГГА, защищена и не попадет в открытый доступ.

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Список адресов ранее опубликовала газета Вести. В публикации говорится, что это список домов в столице, где якобы обнаружен коронавирус. Объясняя мотив своего поступка, авторы материала написали, что таким образом хотят помочь своим читателям "пережить сложные времена, сохранив свое здоровье и здравый смысл". Адреса Вести получили якобы "в медицинских кругах".

В СБУ Укринформу заявили, что информация издания - это "очередной фейк".

  • По состоянию на 9 апреля, в Киеве за нарушение правил обсервации и самоизоляции полиция составила 64 протокола. 
  • LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

Вадим Ребрина
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