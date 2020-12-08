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При локдауне в Киеве первыми ограничат маршрутки – Госпродпотребслужба

08.12.2020, 21:19
При локдауне в Киеве первыми ограничат маршрутки – Госпродпотребслужба - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Киеве в случае введения локдауна рассматривают возможность ограничения работы общественного транспорта для предотвращения распространения коронавируса. Об этом в эфире Громадського радіо сказал начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

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По его словам, ограничения первыми коснутся маршрутных такси.

"При несоблюдении противоэпидемических мероприятий больше рисков распространения коронавируса в маршрутных такси, далее следуют обычные такси, потом наземный коммунальный транспорт. На последнем месте метро", – сказал он.

Чиновник отметил, что метро более безопасно благодаря хорошей вентиляции и контролю ношения масок. Поэтому ограничения его работы будут рассматриваться в последнюю очередь, сказал Рубан.

Вадим Ребрина
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