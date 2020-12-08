При локдауне в Киеве первыми ограничат маршрутки – Госпродпотребслужба

В Киеве в случае введения локдауна рассматривают возможность ограничения работы общественного транспорта для предотвращения распространения коронавируса. Об этом в эфире Громадського радіо сказал начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

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По его словам, ограничения первыми коснутся маршрутных такси.

"При несоблюдении противоэпидемических мероприятий больше рисков распространения коронавируса в маршрутных такси, далее следуют обычные такси, потом наземный коммунальный транспорт. На последнем месте метро", – сказал он.

Чиновник отметил, что метро более безопасно благодаря хорошей вентиляции и контролю ношения масок. Поэтому ограничения его работы будут рассматриваться в последнюю очередь, сказал Рубан.

1 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что работа общественного транспорта при полном локдауне не будет влиять на показатели заболеваемости COVID-19.

В тот же день эту же позицию занял министр инфраструктуры Владислав Криклий – он отметил, что будет настаивать на работе транспорта в период локдауна.

7 декабря Рубан заявил, что примерно четверть заболевших COVID-19 украинцев заражаются им в общественном транспорте, поэтому карантинные ограничения должны распространяться и на него.

Вадим Ребрина

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