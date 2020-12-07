В Госпотребслужбе выступают за ограничения транспорта при локдауне. Степанов думает иначе
Примерно четверть заболевших COVID-19 украинцев заражаются им в общественном транспорте. В связи с этим карантинные ограничения должны распространяться и на поездки в нем. Об этом заявил глава столичной службы по правам потребителей Олег Рубан в эфире Украина 24.
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Он заявил, что по данным их эпидрасследований, в транспорте коронавирусом инфицируется около 20-30% от общего количества заболевших, поэтому при введении карантинных ограничений необходимо будет ограничить и работу транспорта.
"Именно в маршрутных такси из-за несоблюдения правил (происходит заражение – ред.). Поэтому необходимо внедрять и ограниченную работу транспорта. Или четко контролировать ограничительные меры в транспорте", – подчеркнул Рубан.
- 1 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что работа общественного транспорта при полном локдауне не будет влиять на показатели заболеваемости COVID-19.
- В тот же день эту же позицию занял министр инфраструктуры Владислав Криклий – он отметил, что будет настаивать на работе транспорта в период локдауна.
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