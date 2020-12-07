В Госпотребслужбе выступают за ограничения транспорта при локдауне. Степанов думает иначе

Примерно четверть заболевших COVID-19 украинцев заражаются им в общественном транспорте. В связи с этим карантинные ограничения должны распространяться и на поездки в нем. Об этом заявил глава столичной службы по правам потребителей Олег Рубан в эфире Украина 24.

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Он заявил, что по данным их эпидрасследований, в транспорте коронавирусом инфицируется около 20-30% от общего количества заболевших, поэтому при введении карантинных ограничений необходимо будет ограничить и работу транспорта.

"Именно в маршрутных такси из-за несоблюдения правил (происходит заражение – ред.). Поэтому необходимо внедрять и ограниченную работу транспорта. Или четко контролировать ограничительные меры в транспорте", – подчеркнул Рубан.

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Дарья Мостовая

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