Проблема с киевской электричкой: Укрзалізниця обвинила КГГА

Фото: facebook.com/masha.vityaz

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В Укрзалізниці заявляют, что поезда есть, но Киевпасстранс не может обеспечить персонал для управления ими

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В Укрзалізниці заявляют, что неудовлетворительное функционирование городской электрички в Киеве связано с нехваткой локомотивных бригад Киевпасстранса, которые управляют поездами.

Сегодня утром пассажиры на станции Троещина-2 заблокировали движение городской электрички в знак протеста против ее постоянных опозданий и недостаточного количества вагонов.

В Киевпасстрансе заявили, что вина за это лежит на Укрзалізниці, диспетчеры которой якобы задерживают движение поездов именно этого вида транспорта, предоставляя приоритет в движении скоростным поездам, поездам дальнего следования и товарным поездам.

В Укрзалізниці ответили, что проблема не в этом, а в том, что Киевпасстранс не может обеспечить персонал для управления и обслуживания поездов.

"Так, 22 октября 2018 для обеспечения следования городских поездов на линию вышло семь составов вместо девяти. Два поезда не курсировали из-за отсутствия локомотивных бригад КП Киевпасстранс, а не нарушение графика движения поездов", - сказано в сообщении.