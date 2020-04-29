Протесты у Кабмина. В центр Киева стянули полицию и Нацгвардию - фото

Предприниматели вышли на акцию протеста (фото - EPA)

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Полиция усиливает меры безопасности в связи с акциями протеста у здания в Кабмина. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

"Сегодня возле Кабмина группа инициативных граждан собралась на акцию протеста. В связи с этим полиция усилила меры безопасности в центральной части города", - отметили в пресс-службе.

Фото: EPA

В полиции отметили, чтобы не допустить нарушений общественного порядка, на месте находятся работники полиции Киева и военнослужащие Национальной гвардии.

"Правоохранители призывают организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок", - уточнили в пресс-службе.

Фото: EPA

ОБНОВЛЕНО в 15:12. Открывая сегодня заседание Кабмина, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что в последние дни в правительство поступают обращения о необходимости ослабить карантин.

"Я хочу обратиться ко всем украинцам, особенно к представителям бизнеса... Безответственные призывы досрочно выйти из карантина подвергают всех украинцев опасности", - заявил он и попросил группы влияния и политсилы не призывать украинцев к протестам и скоплениям, что может привести к вспышке заболеваемости.

29 апреля в Киеве под зданием Кабинета министров проходил митинг недовольных карантином предпринимателей, произошли столкновения между митингующими и полицейскими. Правоохранители применили силу и к журналисту Богдану Кутепову, сломали ему аппаратуру.