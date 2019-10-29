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Пугают ли киевлян правки власти в Конституции: телефонный опрос

Пугают ли киевлян правки власти в Конституции: телефонный опрос - Фото
Фото: LIGA.net
29.10.2019, 10:30

54,6% опрошенных по телефону киевлян считают, что для улучшения ситуации в стране нужно внести изменения в нынешнюю Конституцию

Большинство жителей столицы считают, что для улучшения ситуации в стране нужно внести изменения в действующую Конституцию. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в середине октября Киевским международным институтом социологии.

10,3% респондентов заявили, что для улучшения ситуации в стране необходимо "как можно быстрее существенно" изменить Конституцию. 44,3% опрошенных считают, что следует постепенно вносить изменения в Основной закон. 

4,9% опрошенных киевлян и вовсе считают, что для улучшения ситуации следует принять полностью новую Конституцию. 

При этом 33,1% респондентов выражают мнение, что вносить изменения не стоит, а достаточно выполнять Основной закон. 

7,3% респондентов не смогли ответить на этот вопрос.

  • В августе сообщалось, что Слуга народа готовит около 10 изменений в действующую Конституцию. 
  • Опрос проведен с 11 по 22 октября 2019 года среди 803 граждан от 18 лет и старше в Киеве. Метод - телефонное интервью с использованием компьютера. Погрешность - 1,6-3,5%.
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опрос кмис изменения в конституцию
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