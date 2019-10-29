Пугают ли киевлян правки власти в Конституции: телефонный опрос

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Большинство жителей столицы считают, что для улучшения ситуации в стране нужно внести изменения в действующую Конституцию. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в середине октября Киевским международным институтом социологии.

10,3% респондентов заявили, что для улучшения ситуации в стране необходимо "как можно быстрее существенно" изменить Конституцию. 44,3% опрошенных считают, что следует постепенно вносить изменения в Основной закон.

4,9% опрошенных киевлян и вовсе считают, что для улучшения ситуации следует принять полностью новую Конституцию.

При этом 33,1% респондентов выражают мнение, что вносить изменения не стоит, а достаточно выполнять Основной закон.

7,3% респондентов не смогли ответить на этот вопрос.