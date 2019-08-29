Стефанчук опроверг 465 изменений в Конституцию от Слуги народа

Руслан Стефанчук (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Партия Слуга народа не предполагает вносить на рассмотрение Верховной рады почти пять сотен изменений в Конституцию. Об этом сегодня рассказал журналистам представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

Он объяснил свое вчерашнее заявление о 465 инициативах по изменению Конституции усталостью.

"Это было неправильно понято, сказывается моя усталость. Когда я говорю про 465, я говорю, что подготовлено 465 законодательных актов и изменений в законах, среди которых есть и изменения в Конституцию. Это не 465 изменений в Конституцию. Изменений в Конституцию около десяти", - заявил Стефанчук.

Среди изменений в Конституцию, которые намерена предложить СН, Стефанчук отметил уменьшение состава парламента до 300 человек; введение двух правовых оснований для отмены статуса народного депутата: кнопкодавство и прогулы; введение народа как субъекта законодательной инициативы.

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