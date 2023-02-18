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Россияне запустили фейк о якобы передаче школ Киева военным из-за "угрозы эскалации"

Цей матеріал також доступний українською
18.02.2023, 22:52
Россияне запустили фейк о якобы передаче школ Киева военным из-за
Фото - Depositphotos

Россияне распространили фейковый "указ" о том, что учебные учреждения Киева якобы должны быть готовы передать помещения в пользование Сил обороны – для расквартирования военных и оборудования военно-полевых госпиталей. Также в "указе" есть пункт о передаче списков и контактных данных учащихся, достигших 17-летнего возраста. Департамент образования и науки Киева опроверг фейк.

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В фейковом документе сказано, что эти требования связаны с тем, что на границе с Беларусью и на Киевском направлении якобы есть угроза эскалации.

В Департаменте заявили, что это провокация и попытка россиян посеять панику среди украинцев в преддверии годовщины полномасштабного вторжения.

"Официально заявляем – никаких приказов Департамента о передаче учебных заведений столицы под управление каких-либо других органов или для работы по другому профилю не издавалось. Никаких дополнительных мер, связанных с военным положением, не вводилось", – заявили в Департаменте.

В сообщении также сказано, что все учебные заведения Киева работают в обычном режиме, все сотрудники находятся на рабочих местах и выполняют свои обычные обязанности.

Россияне запустили фейк о якобы передаче школ Киева военным из-за "угрозы эскалации"

Оксана Житнюк
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киев фейк школа военное положение
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