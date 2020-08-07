Рост заболеваемости COVID-19 в столице связан с диагностикой - Олег Рубан

По мнению главы Госпродпотребслужбы, увеличение количества зарегистрированных заболевших связано с увеличением тестирования на коронавирус

Всплеск коронавируса в Киеве обусловлен увеличением количества сделанных тестов. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил глава Госпродпротребслужбы столицы Олег Рубан.

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"Это связано с диагностикой", - отметил он.

За минувшие сутки в столице было зарегистрировано 186 новых заболевших COVID-19: суточное число заболевших в столице превышает 100 человек десятый день подряд.

7 июля в Украине - два новых антирекорда, связанных в коронавирусом: один по диагностированным новым случаям, второй по умершим от COVID-19 пациентам.

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Дарья Мостовая

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