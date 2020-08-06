Коронавирус. В Киеве выросло число заболевших, за сутки - 180 случаев: карта
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Дарницком, Соломенском и Деснянском районах
За сутки в Киеве зафиксированы 180 случаев COVID-19, сутками ранее - 150. Три человека умерли от болезни. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.
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Среди заболевших - восемь медиков. 22 пациента госпитализированы. Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.
С 28 июля, десятый день подряд, суточное число заболевших в столице превышает 100 человек.
С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 142 человека, заболели - 8992. Выздоровели 3137 пациентов (49 за сутки).
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Дарницком, Соломенском и Деснянском районах.
Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):
Дарницкий - 1466 заболевших (44 за сутки);
Соломенский - 982 (26);
Деснянский - 1109 (22);
Днепровский - 1040 (19);
Голосеевский - 717 (18);
Святошинский - 744 (14);
Печерский - 852 (12);
Оболонский - 777 (12);
Подольский - 553 (8);
Шевченковский - 752 (5).
- В Украине за сутки выявлены 1318 новых заболевших COVID-19, это рекорд суточной заболеваемости с начала эпидемии.
- В пяти регионах страны за сутки заболело более 100 человек: карта.
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