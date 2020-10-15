С начала эпидемии коронавируса из киевских больниц уволились больше 7000 сотрудников

Сегодня в столичных медучреждениях свободны 7500 вакансий

С января из киевских медучреждений уволились больше 7000 сотрудников. Одна из главных причин – нежелание рисковать своим здоровьем в условиях пандемии коронавируса. Об этом сегодня на онлайн брифинге сказал мэр Киева Виталий Кличко.

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Почти половина уволившихся — технические работники, уточнил Кличко. "Но, к сожалению, есть и отток медицинских кадров. Даже в условиях постоянных усилий города для улучшения условий работы медработников", – сказал мэр.

По его словам, причины увольнения медиков разные, но одна из самых весомых — пандемия COVID-19/

"В ситуации стремительного распространения вируса, многие из тех медработников, которые относятся к группам риска, решили не подвергать себя опасности и оставили работу", – сказал Кличко.

Еще одной причиной нехватки медработников в Киеве мэр назвал то, что выпускники медвузов, которые учились по государственному и местному заказу (врачи и средний медицинский персонал), после обучения не идут работать в коммунальные больницы.

9 октября на брифинге Кличко сказал, что в Киеве заполненность коек для приема больных с COVID-19 уже более 70%, с нынешней динамикой заболеваемости коронавирусом мест в больницах уже скоро не будет хватать.

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусом выявили в Киеве (445), Харьковской (665), Львовской (332) и Сумской (271) областях.

Вадим Ребрина

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