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С начала марта в Киеве зафиксировали семь температурных рекордов

С начала марта в Киеве зафиксировали семь температурных рекордов - Фото
Весенние заморозки (фото - pixabay.com)
10.03.2020, 14:45

Ночь на 10 марта в Киеве оказалась самой теплой за последние 140 лет

С начала марта в Киеве метеорологи зафиксировали семь температурных рекордов. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции во время праздников, ночь на 8 марта в столице оказалась рекордно теплой. Температура не опустилась ниже 7 градусов по Цельсию, что на 2,2 градуса выше, чем было в 1906 году.

Также самой теплой за 140 лет оказалась ночь на 10 марта в Киеве. Температура под утро не опустилась ниже 6,8 градусов, превысив предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован в 1914 году, на 1,3 градуса.

Температура первой декады марта превышает норму на 9,5 градусов по Цельсию и соответствует климатической норме первой декады апреля.

  • Сегодня сообщалось, что метеорологи предупреждают о дождях. 

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Владислав Сердюк
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