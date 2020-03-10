С начала марта в Киеве зафиксировали семь температурных рекордов

Весенние заморозки (фото - pixabay.com)

С начала марта в Киеве метеорологи зафиксировали семь температурных рекордов. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции во время праздников, ночь на 8 марта в столице оказалась рекордно теплой. Температура не опустилась ниже 7 градусов по Цельсию, что на 2,2 градуса выше, чем было в 1906 году.

Также самой теплой за 140 лет оказалась ночь на 10 марта в Киеве. Температура под утро не опустилась ниже 6,8 градусов, превысив предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован в 1914 году, на 1,3 градуса.

Температура первой декады марта превышает норму на 9,5 градусов по Цельсию и соответствует климатической норме первой декады апреля.

Сегодня сообщалось, что метеорологи предупреждают о дождях.

Читайте также: Прогноз погоды в Украине на март: будет теплее, чем обычно