Cиноптики предупреждают о дождях: погода, карта

Фото: depositphotos.com

Cегодня будет сухо практически во всех областях Украины, 11 марта в Украину придет атмосферный фронт с дождями. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

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"10 марта погоду Украины будет определять антициклон, поэтому и осадков не предвидится", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

Температура воздуха будет высокой на юге, в центре и на востоке, + 12, + 18 градусов, на севере + 9, + 13 градусов, западе + 7, + 12 градусов.

В Киеве 10 марта также без осадков, температура воздуха около +12, +13 градусов.

Диденко предупредила, что 11 марта в столицу придет атмосферный фронт, будут дожди, посвежеет до +10 градусов, усилится ветер.

Фото: meteo.gov.ua

24 февраля сообщалось , что циклон Юлия принесет в Украину осадки с штормовым ветром.

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