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Cиноптики предупреждают о дождях: погода, карта

Cиноптики предупреждают о дождях: погода, карта - Фото
Фото: depositphotos.com
10.03.2020, 08:27

По прогнозам Укргидрометцентра, 11 марта погода ухудшится, на большинстве территории страны ожидаются дожди

Cегодня будет сухо практически во всех областях Украины, 11 марта в Украину придет атмосферный фронт с дождями. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

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"10 марта погоду Украины будет определять антициклон, поэтому и осадков не предвидится", - отметила Диденко.

Карта погоды на 10 марта

Фото: meteo.gov.ua

Температура воздуха будет высокой на юге, в центре и на востоке, + 12, + 18 градусов, на севере + 9, + 13 градусов, западе + 7, + 12 градусов.

В Киеве 10 марта также без осадков, температура воздуха около +12, +13 градусов.

Диденко предупредила, что 11 марта в столицу придет атмосферный фронт, будут дожди, посвежеет до +10 градусов, усилится ветер.

Карта погоды на 11 марта: фото

Фото: meteo.gov.ua

  • 24 февраля сообщалось, что циклон Юлия принесет в Украину осадки с штормовым ветром.

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Арина Толина
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Наталья Диденко погода дождь карта атмосферный фронт
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