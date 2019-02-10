С14 не имели отношения к акции по делу Гандзюк - Нацполиция Киева

Андрей Крищенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня, 10 февраля, начальник Главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко заявил, что задержанные члены движения С14 вчера на столичном Подоле люди не имеют отношения к акции инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк". Об этом он рассказал на брифинге по вчерашним событиям в Подольском райуправлении.

По его словам, в полицию поступило сообщение, что 9 февраля в районе метро Контрактовая площадь, где кандидат в президенты Юлия Тимошенко встречалась со сторонниками Батькивщины, заложена взрывчатка. В связи с этим были усилены меры безопасности.

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Крищенко добавил, что лично отдал приказ полицейским на задержание участников акции.

"Была попытка захвата районного управления, в котором есть большое количество огнестрельного оружия. Поэтому было задействовано спецподразделение полиции для разблокировки и прекращения возможных тяжелых последствий", - сообщил он.

В полицейское управление доставили 30 человек. Задержанные, которые провели в участке "чуть больше часа", по словам Крищенко, не имели отношения к акции "Кто заказал Катю Гандзюк".

"Все видели, что во время этого события ни один человек не заявил, что он пришел на акцию под условным названием "Кто заказал Катю Гандзюк". У них не было символики, атрибутики, баннеров, которые бы указывали на то, что они пришли с этой целью", – добавил полицейский.

"В этом время началось выступление кандидата, и люди, которые действительно пришли на акцию "Кто заказал Катю Гандзюк", развернули свои баннеры, их было там около 30-40 человек, она проводили свою акцию (…) Им никто не мешал, баннеры не изымал, они стояли от начала до конца", – резюмировал он.

Глава Нацполиции Киева отметил, что действиям спецназовцев и полицейских дадут оценку следователи ГБР и внутреннее расследование.

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Вчера, 9 февраля, полиция Киева сообщила о задержании на Контрактовой площади группы молодых людей с ножами, газовыми баллончиками и пистолетом. В националистической организации С14 говорят, что задержали их активистов, которые участвовали в акции "Кто заказал Катю Гандзюк".