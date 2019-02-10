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10.02.2019, 07:58

Дело Гандзюк. Батькивщина исключила главу Херсонского облсовета

Дело Гандзюк. Батькивщина исключила главу Херсонского облсовета - Фото
Владислав Мангер (фото - скриншот с видео)

Батькивщина заявила об исключении из партии главы Херсонского областного совета Владислава Мангера и советует покинуть пост

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Бюро Херсонской областной организации ВО Батькивщина заявило об искличении из рядов членов партии главы Херсонского областного совета Владислава Мангера. Об этом около полуночи 9 февраля сообщили в пресс-службе Батькивщины.

Там сказали, что соответствующее решение было принято на заседании бюро накануне.

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"Тем же решением Бюро рекомендовало Мангеру покинуть должность главы Херсонского областного совета", - говорится в сообщении.

Ранее Мангер заявил, что вышел из Батькивщины на время расследования убийства Катерины Гандзюк. Он также считает, что ситуацию используют для дискредитации партии кандидата в президенты Юлии Тимошенко.

Перед встречей Тимошенко вчера, 9 февраля, с избирателями в Киеве, на Контрактовой площади собрались активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" и участники С14, чтобы спросить ее, когда она "инициирует увольнение Мангера", которого считают причастным к убийству Гандзюк.

Как сообщили позже нардеп Мустафа Найем, полиция освободила всех задержанных на Подоле в Киеве без вручения подозрений - отсутствуют доказательства.

Читайте также: "Схемы" нашли связь властей Херсона с делом об убийстве Гандзюк

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Теги: протест, депутат, С14, Батькивщина, Тимошенко, катя гандзюк, владислав мангер
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