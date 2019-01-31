Дело Гандзюк: глава Херсонского облсовета вышел из Батькивщины

Глава Херсонского областного совета Владислав Мангер приостановил членство в партии Батькивщина на время расследования. Об этом она заявил сегодня во время пресс-конференции.

Мангер отметил, что считает обвинения, которые звучат в его адрес в связи с делом Гандзюк, "безосновательными и голословными".

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Вместе с тем, по его словам, ситуацию начинают использовать для дискредитации партии Батькивщина и ее лидера Юлии Тимошенко.

"Чтобы прекратить спекуляции, считаю единственно правильным решением приостановить свое членство в партии Батькивщина на время расследования дела Гандзюк", - сказал он.

Недавно Виктор Гандзюк, отец активистки, на заседании Временной следственной комиссии заявил, что организатор убийства Екатерины якобы сотрудничал с топ-чиновниками области Владиславом Мангером и Андреем Гордеевым.

Гордеев обратился в ГПУ, СБУ и МВД "с просьбой проверить изложенные в обращении Виктора Гандзюка факты" и установить лиц, которые якобы причастны к "формированию его политизированного".