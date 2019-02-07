"Схемы" нашли связь властей Херсона с делом об убийстве Ганздюк

Андрей Мурашкин, Владислав Мангер, Алексей Левин (коллаж - Радио Свобода)

Представитель главы Херсонской ОГА Владислава Мангера, которого друзья и родственники убитой активистки Екатерины Гандзюк считают причастным к этому преступлению, за несколько до нападения за бесценок сдал в аренду подозреваемому в организации убийства Алексею Левину отель на Черном море. Это разузнали журналисты программы "Схемы" на Радио Свобода.

"Анализ публичных реестров указывает на то, что близкое окружение главы облсовета имеет бизнес-отношения с подозреваемым в организации нападения на Гандзюк", - пишут они.

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Расследователи утверждают, что у них есть копия договора об аренде базы Oasis Beach в Лазурном. Документ датируется 25 июля 2018 года. Гандзюк облили кислотой 31 июля.

Сдал базу в аренду Левину (по данным СМИ, является криминальным авторитетом по кличке "Москал", - ред.) юрист Мангера Андрей Мурашкин.

"Отель с собственным пляжем на 57 номеров, сутки проживания в котором достигает более 2000 грн, достался "Москалу" за 500 грн в месяц на 7 лет", - уточнили журналисты.

Комплекс Oasis Beach (фото - Радио Свобода):

Мурашкин подтвердил, что передавал в аренду Левину базу, но отказался объяснить, почему сделал это за символические деньги: сослался на "коммерческую тайну". Он уверяет, что на тот момент не знал о криминальном прошлом Левина и "не мог догадываться" о его возможных преступных умыслах.

Мангер в комментарии "Схемам" опроверг, что имеет отношение к этой базе, и заявил, что якобы не знал о бизнес-связи Мурашкина с Левиным.

Левин сбежал за границу: он настаивает, что не имеет отношения к убийству и, как сказал его адвокат, "никогда с не встречался" с Гандзюк.

Ранее Мангер говорил, что не имеет никакой связи с Левиным.

Правоохранители до сих пор не назвали имен заказчиков.

Договор аренды (фото - Радио Свобода):

31 июля 2018 года неизвестный плеснул серной кислотой в лицо советнице мэра Херсона Екатерине Гандзюк. 4 ноября она умерла. Полиция переквалифицировала уголовное производство в умышленное убийство. 5 ноября ГПУ объединила два уголовных дела по умышленному убийству Гандзюк в одно: его ведет СБУ.

В конце года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствию "известен заказчик", и что его имя будет названо, когда соберут достаточно доказательств.

Помимо Мангера друзья Гандзюк считают подозреваемыми главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева и его зама Евгения Рищука.

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