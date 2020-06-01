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Самый холодный с начала XXI века: подведены итоги мая в Киеве

Самый холодный с начала XXI века: подведены итоги мая в Киеве - Фото
Фото: pexels.com
01.06.2020, 12:56

Холодно в столице было 13 мая, когда минимальная температура под утро опустилась до +2 градусов

Среднемесячная температура воздуха мая в Киеве составляла + 12,4 градусов, что на 2,8 градуса ниже климатической нормы. Об этом сообщили в метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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Холодно в Киеве было 13 мая, когда минимальная температура под утро опустилась до +2 градусов, а теплое - 11 мая, когда максимальная температура после полудня поднялась до +27,6 градусов.

В мае, как и год назад, было много дождей, в частности на проспекте Науки, 37 выпало 122 мм, или 230% климатической нормы. В рейтинге самых влажных нынешний май стал шестым.

  • 30 мая из-за сильного дождя в Киеве возникли локальные подтопления на Броварском проспекте и на улице Пестеля.

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Арина Толина
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