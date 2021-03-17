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"Шахтер" – "Рома". Матч пройдет на пустом стадионе. Киев запретил доступ зрителей

17.03.2021, 20:29
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Киеве запретили доступ зрителей на футбольные матчи, в том числе международные, до стабилизации эпидемической ситуации. Соответствующее решение приняла постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА. Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник, передает пресс-служба КГГА.

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Завтра, 18 марта, на НСК "Олимпийский" состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА  между донецким клубом "Шахтер" и итальянской "Ромой".

Поворозник отметил, что в столице сложная ситуация с распространением коронавирусной болезни – ежедневно увеличивается количество больных, в том числе и тех, кто нуждается в госпитализации, больницы наполнены пациентами как никогда. Многие пациенты в тяжелом состоянии и нуждаются в кислородной поддержки.

"При этом завтра в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всей страны приедут болельщики. Такое скопление людей приведет к взрыву заболеваемости. И мы должны этого не допустить", – отметил Поворозник.

  • 16 марта мэр Киева Виталий Кличко призвал Кабмин расширить перечень противоэпидемических ограничений, действующих в оранжевой зоне, заявив, что из-за приезда 35 000 зрителей на футбольный матч, столица может стать вторым Буковелем.

Читайте также: "Максимум – неделя". Кличко ответил, когда Киев может попасть в красную зону карантина

Наталия Медведева
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Рома футбол киев Лига Европы шахтер карантин
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