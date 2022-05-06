Школьники до конца учебного года будут учиться в Киеве дистанционно

Киевские школьники до конца учебного года будут учиться дистанционно. Об этом сообщили в столичной городской госадминистрации.

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Как объяснили у мэра Виталия Кличко, цель дистанционного обучения во время войны – "не только усвоение новых знаний, но и психологическая поддержка, общение".

"Оно должно стать помощью ребенку, а не очередным стрессом и волнениями, – без негативных оценок и домашних заданий", – добавили в КГГА.

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Киевские власти напомнили, что по решению Минобразования прохождение государственной итоговой аттестации в этом году отменено.

Школы и детские сады в Киеве прекратили работу 24 февраля, в первый день полномасштабной войны России против Украины.

С 28 марта учебные заведения Киева возобновили работу в дистанционном режиме.

В начале мая в Киеве рассматривают возможность открытия детских садов.

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Евгений Пилипенко

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