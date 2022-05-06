UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Школьники до конца учебного года будут учиться в Киеве дистанционно

Цей матеріал також доступний українською
06.05.2022, 11:45
Школьники до конца учебного года будут учиться в Киеве дистанционно - Фото
Фото: depositphotos.com

Киевские школьники до конца учебного года будут учиться дистанционно. Об этом сообщили в столичной городской госадминистрации.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как объяснили у мэра Виталия Кличко, цель дистанционного обучения во время войны – "не только усвоение новых знаний, но и психологическая поддержка, общение".

"Оно должно стать помощью ребенку, а не очередным стрессом и волнениями, – без негативных оценок и домашних заданий", – добавили в КГГА.

Читайте также: Ребенок в новом городе из-за войны. Как продолжить обучение в школе, какие варианты

Киевские власти напомнили, что по решению Минобразования прохождение государственной итоговой аттестации в этом году отменено.

  • Школы и детские сады в Киеве прекратили работу 24 февраля, в первый день полномасштабной войны России против Украины.
  • С 28 марта учебные заведения Киева возобновили работу в дистанционном режиме.
  • В начале мая в Киеве рассматривают возможность открытия детских садов.

Читайте также: Киев планирует вернуть оплату за проезд в общественном транспорте. Тарифы пока старые 

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война образование киев КГГА школа учеба
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 