Школьники до конца учебного года будут учиться в Киеве дистанционно
Киевские школьники до конца учебного года будут учиться дистанционно. Об этом сообщили в столичной городской госадминистрации.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Как объяснили у мэра Виталия Кличко, цель дистанционного обучения во время войны – "не только усвоение новых знаний, но и психологическая поддержка, общение".
"Оно должно стать помощью ребенку, а не очередным стрессом и волнениями, – без негативных оценок и домашних заданий", – добавили в КГГА.
Читайте также: Ребенок в новом городе из-за войны. Как продолжить обучение в школе, какие варианты
Киевские власти напомнили, что по решению Минобразования прохождение государственной итоговой аттестации в этом году отменено.
- Школы и детские сады в Киеве прекратили работу 24 февраля, в первый день полномасштабной войны России против Украины.
- С 28 марта учебные заведения Киева возобновили работу в дистанционном режиме.
- В начале мая в Киеве рассматривают возможность открытия детских садов.
Читайте также: Киев планирует вернуть оплату за проезд в общественном транспорте. Тарифы пока старые
Комментарии