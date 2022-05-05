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В Киеве рассматривают возможность открытия детских садов

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2022, 12:12
В Киеве рассматривают возможность открытия детских садов - Фото
Фото: КГГА

Городские власти Киева рассматривают возможность открытия отдельных детских садов, рассказал на брифинге в четверг первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

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"Садики в Киеве готовятся к возобновлению работы с учетом военного положения. Мы рассматриваем возможность открывать дежурные садики по городу, чтобы можно было дать родителям возможность работать. Но этот вопрос пока дискутируется, потому что, собирая детей в одно место, нужно соответствовать безопасности", – рассказал он.

Школы в Киеве продолжат работать в дистанционном режиме как минимум до конца учебного года.

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"Образовательные услуги для школьников предоставляются дистанционно. Есть соответствующие нормативные документы, в которых сказано, что в этом году мы закончим в режиме онлайн", – отметил он.

По словам Поворозника, в Киеве сейчас проживает около 2,2 млн человек.

  • Школы и детские сады в Киеве прекратили работу с 24 февраля, в первый день полномасштабной войны России против Украины.
  • С 28 марта учебные заведения Киева возобновили работу в дистанционном режиме.
Андрей Водяный
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