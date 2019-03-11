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11.03.2019, 15:14

Шквальный ветер в Киеве свалил дерево на велосипедиста - фото

Шквальный ветер в Киеве свалил дерево на велосипедиста - фото - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Синоптики предупреждают: без особо надобности не выходите сегодня на улицу, где дует сильнейший ветер со шквальными порывами

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Сегодня около 13:30 в Киеве на перекрестке Дегтяревской и Шевцова шквальный ветер повалил дерево на человека, который получил тяжелые травмы. Об этом с места происшествия сообщил журналист LIGA.net.

По его информации, у пострадавшего человека - тяжелые переломы обеих ног.

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Фото: LIGA.net

На место происшествия, которое находится в считанных метрах от офиса LIGA.net, вызвали скорую помощь и патрульную полицию.

Примерно в то же время возле станции метро "Золотые ворота" в центре Киева на дорогу и тротуар упал фрагмент крыши здания, пишет Facebook-сообщество "Киев оперативный". Никто не пострадал, повреждены два автомобиля.

Сегодня в 15 областях Украины синоптики объявили второй уровень опасности из-за сильного ветра.

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Теги: ветер, ураган, дерево, шторм, перелом, велосипедист, шквал
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