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Синоптики сказали, когда в Киеве ожидать бабье лето

Синоптики сказали, когда в Киеве ожидать бабье лето - Фото
Осень в Киеве (Фото: LIGA.net)
18.09.2019, 16:01

Сегодня в столицу пришла метеорологическая осень

В Киев в среду, 18 сентября, пришла метеорологическая осень, сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Сообщается, что сегодня утром температура воздуха в столице опустилась ниже 10 градусов. Таким образом, отмечают метеорологи, последним летним днем в Киеве был вчерашний. Во вторник среднесуточная температура превышала 15 градусов.

"Метеорологическое лето в Киеве, которое началось 13 мая, завершилось 17 сентября и в целом продолжалось 127 дней, то есть более четырех месяцев. Дольше лето было в 2012 году - оно длилось 166 дней", - сказано в сообщении.

В обсерватории добавили: летом 2019-го в Киеве было 23 дня с жарой больше 30 градусов. И уже проанонсировали бабье лето, которое ожидает горожан на следующей неделе.

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