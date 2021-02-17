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Скандал на стендап-шоу. Фракция Голос в Киевсовете заявила об исключении депутата Богатова

17.02.2021, 22:31
Скандал на стендап-шоу. Фракция Голос в Киевсовете заявила об исключении депутата Богатова - Фото
Константин Богатов (фото - facebook.com/k.v.bogatov)

Фракция Голоса в Киевсовете исключила из своего состава депутата Константина Богатова, который попал в скандал с попыткой срыва стендап-выступления а столичном арт-центре "Братислава". Об этом сообщает пресс-служба фракции.

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Исключить Богатова из фракции рекомендовал политсовет партии Голос.

"Константин Богатов больше не является частью нашей команды. Фракция "Голоса" в Киевсовете против любого насилия как реакции на иные культурные предпочтения или художественные вкусы и не будет толерировать такие действия", – говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе уточнили, что, "к сожалению, Богатов отказался добровольно сдавать мандат, поэтому мы дождемся возможности отозвать его по решению общины".

В Голосе поблагодарили депутата "за его многолетние проекты для общины Киева" и высказали надежду, "что он делами восстановит свою репутацию".

В июле 2020 года Рада приняла изменения в закон о статусе депутатов местных советов, которые позволяют прекратить функции депутата местного совета по народной инициативе. Такой отзыв могут инициировать как избиратели, так и местная ячейка партии, от которой избирался депутат. Право вносить предложение об отзыве депутата по народной инициативе, согласно закону, появляется не ранее чем через год с момента приобретения таких полномочий. Местные выборы в Украине прошли осенью 2020 года.

14 февраля депутат Богатов пытался сорвать стендап-выступление в столичном кинотеатре "Братислава" — ему не понравилось использование комиком ненормативной лексики. В инцидент была вынуждена вмешаться полиция. По словам стендапера и сценариста "Телевидения Торонто" Влада Капицы, Богатов набросился на него с кулаками и ударил по лицу. Позже депутат в комментариях в Facebook признал, что вел себя неадекватно, и извинился перед Капицей. По словам Богатова, он не знал, что такое стендап. 

Вадим Ребрина
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голос стендап константин богатов влад капица
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