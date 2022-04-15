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Сквер "дружбы" Киева и Москвы переименован в Героев Мариуполя, на очереди еще десятки улиц

Цей матеріал також доступний українською
15.04.2022, 13:55
Сквер
Фото - КГГА

Сегодня, 15 апреля, депутаты Киевсовета проголосовали за переименование бывшего сквера "дружбы" Киева и Москвы в сквер Героев Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Сквер расположен в Голосеевском районе на улице Якубовского – на Теремках. Стоявший в сквере памятник "дружбе" демонтировали в сентябре 2021-го.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в столице еще есть десятки улиц и объектов с названиями, связанными с агрессором, и их переименование сейчас актуально. Идет работа над новыми названиями для улиц, проспектов, станций метро и других объектов.

"На эти процедуры мы выделили время до 9 мая. Обработаем пакетом и примем комплексное решение на заседании Киевсовета", – сказал Кличко.

Также Киевский метрополитен призывает переименовать ряд станций метро: "Дружбы народов", "Площадь Льва Толстого", "Берестейская", "Минская" и "Героев Днепра".

  • 13 апреля Ивано-Франковский горсовет принял решение о переименовании более 20 улиц: в городе появились улицы Героев Харькова, Попасной, Мариуполя, Чернигова, Киева и другие.
Оксана Житнюк
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