СМИ сообщили о нападении на ромов в Киеве. Полиция открыла дело

29 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестные лица напали на семью ромов, сожгли палатку, а также избили их. Об этом сообщает Громадське радио. Сегодня в столичной Нацполиции открыли дело.
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Громадське радио сообщило, что у ромов сгорели документы и телефоны, спасти удалось минимум вещей.
Сейчас правоохранители устанавливают личность потерпевших и нападавших. К поиску потерпевших присоединились волонтеры. Дело начато по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам, объединенного с насилием.
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