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СМИ сообщили о нападении на ромов в Киеве. Полиция открыла дело

СМИ сообщили о нападении на ромов в Киеве. Полиция открыла дело - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба МВД
03.05.2020, 14:55

Столичная полиция открыла дело по факту совершения неизвестными лицами неправомерных действий относительно ромов

29 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестные лица напали на семью ромов, сожгли палатку, а также избили их. Об этом сообщает Громадське радио. Сегодня в столичной Нацполиции открыли дело.

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Громадське радио сообщило, что у ромов сгорели документы и телефоны, спасти удалось минимум вещей. 

Сейчас правоохранители устанавливают личность потерпевших и нападавших. К поиску потерпевших присоединились волонтеры. Дело начато по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам, объединенного с насилием.

  • 23 июня 2018 года на окраине Львова напали на лагерь ромов. Во время нападения 24-летний житель Закарпатской области получил смертельные ножевые ранения. Ножевые ранения получили еще четверо человек - 10-летний ребенок, двое 19-летних мужчин и 30-летняя женщина.
  • 24 июня того же года подозреваемых в нападении задержали полицейские. 14 марта 2019 года сообщалось, что прокуратура не увидела расизма в убийстве рома во Львове.
  • 22 апреля 2020 года сообщалось, что мэр Ивано-Франковска поручил вывезти людей ромской национальности на Закарпатье.

Читайте мнение: Ромы в Украине. Бездействие государства порождает экстремизм

Владислав Сердюк
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