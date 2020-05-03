СМИ сообщили о нападении на ромов в Киеве. Полиция открыла дело

Иллюстративное фото: пресс-служба МВД

29 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестные лица напали на семью ромов, сожгли палатку, а также избили их. Об этом сообщает Громадське радио. Сегодня в столичной Нацполиции открыли дело.

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Громадське радио сообщило, что у ромов сгорели документы и телефоны, спасти удалось минимум вещей.

Сейчас правоохранители устанавливают личность потерпевших и нападавших. К поиску потерпевших присоединились волонтеры. Дело начато по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам, объединенного с насилием.

23 июня 2018 года на окраине Львова напали на лагерь ромов. Во время нападения 24-летний житель Закарпатской области получил смертельные ножевые ранения. Ножевые ранения получили еще четверо человек - 10-летний ребенок, двое 19-летних мужчин и 30-летняя женщина.

24 июня того же года подозреваемых в нападении задержали полицейские. 14 марта 2019 года сообщалось , что прокуратура не увидела расизма в убийстве рома во Львове.

поручил вывезти людей ромской национальности на Закарпатье. 22 апреля 2020 года сообщалось , что мэр Ивано-Франковска

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