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Снегопад в Киеве. На дорогах столицы произошло более 150 аварий

14.01.2021, 21:30
Снегопад в Киеве. На дорогах столицы произошло более 150 аварий - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Сегодня, 14 января, в Киеве произошло более 150 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает в Facebook столичная патрульная полиция.

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Как отмечается, по состоянию на 19:00 в городе зарегистрировано 159 сообщений об авариях.

Патрульные сообщают, что в усиленном режиме прорабатывают ДТП и оперативно восстанавливают движение.

В полиции напоминают, что при незначительных авариях удобнее использовать европротокол – помимо всего прочего, это позволяет быстрее освобождать проезжую часть, чтобы не затруднять движение других автомобилей.

В КГГА сообщили, что на дорогах города работает 185 единиц спецтехники и более 400 человек из бригад по ручной уборке территории. Дорожники намерены работать круглосуточно.

  • По данным синоптиков, в Киеве в ночь на 15 января температура снизится до -11°C. В течение 16-18 января днем прогнозируют до -15°C, ночью до -20°C.

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Наталия Медведева
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