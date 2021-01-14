Из-за погоды. В воздухе над Киевом накапливаются вредные примеси – метеорологи

Метеорологи предупреждают о высоком уровне загрязненности в столице – с 11 января в Киеве наблюдаются метеоусловия, которые способствуют накоплению вредных примесей в приземном слое воздуха. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория им. Б.Срезневского.

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По данным постов наблюдения обсерватории, только 11-12 января уровень загрязненности диоксидом азота в 5-7 раз превысил предельно допустимую концентрацию в воздухе в районах Бессарабской площади, бульвара Леси Украинки и улицы Каунасской (район Соцгорода).

По прогнозам метеорологов, 13-14 января тенденция дальнейшего накопления вредных примесей в столичном воздухе будет сохраняться.

СПРАВКА. Попадая в атмосферу, диоксид азота способен вызывать кислотные дожди, а также раздражать слизистую. Это токсичное вещество воздействует в основном на верхние и нижние дыхательные пути, вызывает изменения в составе крови, в частности может способствовать снижению уровня гемоглобина.

В октябре 2020 года Киев оказался на четвертом месте среди городов с самым грязным воздухом в мире.

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Дарья Мостовая

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