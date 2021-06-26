Спасатели: На Киев надвигаются грозы, шквалы и град – они продержатся до понедельника
26.06.2021, 15:12
Гроза (фото - depositphotos.com)
На Киев надвигаются грозы, шквалы и град. Такая погода продержится до понедельника, сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Twitter.
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В 14:50 спасатели сообщили, что в ближайший час начнутся грозы, град и шквалы 15-20 м/с. Такая погода продержится до конца суток 26 июня и 27 июня.
Спасатели также предупреждают, что 27 июня в Киевской области будут грозы, днем в отдельных районах – град, шквалы 19-24 м/c и сильные дожди.
- На этой неделе в Украине стояла сильная жара. В Киеве два дня подряд фиксировали температурные рекорды.
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