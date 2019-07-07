Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
07.07.2019, 14:49

Спасатели предупреждают жителей Киева о грозе

Спасатели предупреждают жителей Киева о грозе - Фото
Фото: pixabay.com

Гроза продлится до конца суток

В Киеве и области сегодня ожидается гроза и шквалы, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

Гроза начнется в ближайшие два часа и продлится до конца суток. Порывы ветра 15-20 м/с – 1-й уровень опасности.

Первый уровень опасности объявлен и на завтра, 8 июля. В центральных, южных и большинстве восточных областей местами дожди, шквалы 15-20 м/с.

Ранее сегодня сообщалось, что дожды и шрозы ожидаются сегодня в западных, северных и центральных областях.

27 июня в результате непогоды в столице и области один человек погиб, были повалены деревья и повреждены конструкции зданий.

Отправить:
Распечатать:
Теги: киев, погода, гроза
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 