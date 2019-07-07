Спасатели предупреждают жителей Киева о грозе

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В Киеве и области сегодня ожидается гроза и шквалы, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

Гроза начнется в ближайшие два часа и продлится до конца суток. Порывы ветра 15-20 м/с – 1-й уровень опасности.

Первый уровень опасности объявлен и на завтра, 8 июля. В центральных, южных и большинстве восточных областей местами дожди, шквалы 15-20 м/с.

Ранее сегодня сообщалось, что дожды и шрозы ожидаются сегодня в западных, северных и центральных областях.

27 июня в результате непогоды в столице и области один человек погиб, были повалены деревья и повреждены конструкции зданий.