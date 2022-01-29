Спасатели предупреждают о сильных порывах ветра в Киеве – до 18 м/с

Сегодня утром и в обед в Киеве ожидаются сильные порывы ветра. В столице объявлен первый уровень опасности, сообщает пресс-центр ГСЧС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"В Киеве в ближайшее время с удержанием утром и днем 29 января порывы ветра 15-18 м/с. Первый уровень опасности, желтый", – передают спасатели.

Укргидрометцентре сегодня ожидает облачную погоду и небольшой мокрый снег в Киеве. На дорогах местами гололед.

Температура ночью и днем от 3 градусов мороза до 2 тепла.

20 декабря из-за сильного снега на Подоле в Киеве сошел трамвай.

Фото последствий "ледяного апокалипсиса" в конце декабря на юге Украины.

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.