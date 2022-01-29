Спасатели предупреждают о сильных порывах ветра в Киеве – до 18 м/с
29.01.2022, 09:35
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Сегодня утром и в обед в Киеве ожидаются сильные порывы ветра. В столице объявлен первый уровень опасности, сообщает пресс-центр ГСЧС.
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"В Киеве в ближайшее время с удержанием утром и днем 29 января порывы ветра 15-18 м/с. Первый уровень опасности, желтый", – передают спасатели.
Укргидрометцентре сегодня ожидает облачную погоду и небольшой мокрый снег в Киеве. На дорогах местами гололед.
Температура ночью и днем от 3 градусов мороза до 2 тепла.
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