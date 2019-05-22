Стелу Независимости в Киеве впервые за много лет помоют

Фото: LIGA.net

В Киеве 23 мая на Майдане Независимости проведут социальную акцию CLEAN DAY, в рамках которой помоют и 52-метровую стелу Независимости, передает Укринформ.

Акция и очистка монумента, как отмечается, не будут стоить городу денег. Компания-организатор берет расходы на себя.

Реклама

Для мытья стелы задействуют большую пожарную машину, пожарную цистерну, дополнительную вышку для мытья основы и профессиональную клининговую технику. Мыть будут промышленные альпинисты. Задействуют также технологов, инженеров, в общей сложности – 20-25 человек.

Ранее сегодня сообщалось, что одобрены изменение категории памятника "Участок прибрежного городского квартала Средневекового Киева" на Почтовой площади в Киеве на категорию национального значения, а также присвоило ему охранный номер 260094.

Читайте также: В День Киева движение в столице перекроют: список улиц