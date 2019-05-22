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22.05.2019, 16:48

Стелу Независимости в Киеве впервые за много лет помоют

Стелу Независимости в Киеве впервые за много лет помоют - Фото
Фото: LIGA.net

Монумент помоют в рамках социальной акции

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В Киеве 23 мая на Майдане Независимости проведут социальную акцию CLEAN DAY, в рамках которой помоют и 52-метровую стелу Независимости, передает Укринформ.

Акция и очистка монумента, как отмечается, не будут стоить городу денег. Компания-организатор берет расходы на себя.

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Для мытья стелы задействуют большую пожарную машину, пожарную цистерну, дополнительную вышку для мытья основы и профессиональную клининговую технику. Мыть будут промышленные альпинисты. Задействуют также технологов, инженеров, в общей сложности – 20-25 человек.

Ранее сегодня сообщалось, что одобрены изменение категории памятника "Участок прибрежного городского квартала Средневекового Киева" на Почтовой площади в Киеве на категорию национального значения, а также присвоило ему охранный номер 260094.

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Теги: киев, стелла независимости
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