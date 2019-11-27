Суд постановил снести часть этажей "дома-монстра" на Подоле

Дом-монстр на Подоле (Фото - depositphotos.com)

Хозяйственный суд Киева обязал ООО Патели лизинг снести самовольно построенную надстройку, построенную выше восьмого надземного этажа в 12-этажном здании на столичном Подоле. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Суд исходил из того, что ООО Патели лизинг осуществляет самовольное строительство, поскольку надстройка в жилищно-офисном комплексе на земельном участке в г. Киеве на ул. Нижний Вал, 27-29, строится без получения исходящих данных и соответствующих разрешений на строительные работы", - говорится в сообщении.

В исторической части Подола запрещено строить здания выше 27 метров, тогда как высота этого дома составила 33,9 метров.

Столичные власти требовали снести самовольно построенные этажи. Экспертиза установила, что частичный демонтаж технически возможен.

В 2019 году в "доме-монстре" на Подоле возобновили строительные работы.

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