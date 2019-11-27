Суд постановил снести часть этажей "дома-монстра" на Подоле

Хозяйственный суд Киева обязал ООО Патели лизинг снести самовольно построенную надстройку, построенную выше восьмого надземного этажа в 12-этажном здании на столичном Подоле. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"Суд исходил из того, что ООО Патели лизинг осуществляет самовольное строительство, поскольку надстройка в жилищно-офисном комплексе на земельном участке в г. Киеве на ул. Нижний Вал, 27-29, строится без получения исходящих данных и соответствующих разрешений на строительные работы", - говорится в сообщении.
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