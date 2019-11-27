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Суд постановил снести часть этажей "дома-монстра" на Подоле

Суд постановил снести часть этажей "дома-монстра" на Подоле - Фото
Дом-монстр на Подоле (Фото - depositphotos.com)
27.11.2019, 15:40

Суд исходил из того, что надстройка в здании строилась без получения исходящих данных и соответствующих разрешений на строительные работы

Хозяйственный суд Киева обязал ООО Патели лизинг снести самовольно построенную надстройку, построенную выше восьмого надземного этажа в 12-этажном здании на столичном Подоле. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации. 

"Суд исходил из того, что ООО Патели лизинг осуществляет самовольное строительство, поскольку надстройка в жилищно-офисном комплексе на земельном участке в г. Киеве на ул. Нижний Вал, 27-29, строится без получения исходящих данных и соответствующих разрешений на строительные работы", - говорится в сообщении. 

  • В исторической части Подола запрещено строить здания выше 27 метров, тогда как высота этого дома составила 33,9 метров.
  • Столичные власти требовали снести самовольно построенные этажи. Экспертиза установила, что частичный демонтаж технически возможен.
  • В 2019 году в "доме-монстре" на Подоле возобновили строительные работы.

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