Третий день весны в Киеве начал серию температурных рекордов

Весна (фото - pixabay.com)

3 марта температура воздуха в Киеве после полудня поднялась до + 14,8 градусов по Цельсию, таким образом предыдущий рекорд превышен на полтора градуса. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Также благодаря этому побит и рекорд среднесуточной температуры, достигшей +8,3 градусов, что оказалось на 0,4 градусов выше, чем в 1997 году.

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Высокий температурный фон привел и к самой теплой за 140 лет ночи на среду. Температура под утро не опустилась ниже 4,8 градусов, превысив предыдущий рекорд 1995 года на 1,2 градуса.

Сегодня сообщалось , что погода в Украине будет едва ли не самой теплой в Европе.

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