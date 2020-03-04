До +20 градусов. Синоптики рассказали о погоде: карта

Весна (фото - unsplash.com)

Сегодня, 4 марта, ожидается + 12, + 18 градусов, на юге и местами в центре может быть и до +20 градусов. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, 4 марта погода в Украине будет едва ли самой теплой в Европе.

Фото: meteo.gov.ua

На крайнем западе похолодает до + 5 ,+ 10 градусов, дожди, в Карпатах с мокрым снегом.

"В Киеве будет роскошный апрель, теплый и сухой, до +15 градусов, возможно и выше", - отметила Диденко.

24 февраля сообщалось , что циклон Юлия принесет в Украину осадки с штормовым ветром.

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