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До +20 градусов. Синоптики рассказали о погоде: карта

До +20 градусов. Синоптики рассказали о погоде: карта - Фото
Весна (фото - unsplash.com)
04.03.2020, 08:22

Синоптик Наталья Диденко заверяет, что сегодня погода в Украине будет едва ли самой теплой в Европе

Сегодня, 4 марта, ожидается + 12, + 18 градусов, на юге и местами в центре может быть и до +20 градусов. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, 4 марта погода в Украине будет едва ли самой теплой в Европе.

Карта погоды на 4 марта 2020 года

Фото: meteo.gov.ua

На крайнем западе похолодает до + 5 ,+ 10 градусов, дожди, в Карпатах с мокрым снегом.

"В Киеве будет роскошный апрель, теплый и сухой, до +15 градусов, возможно и выше", - отметила Диденко.

  • 24 февраля сообщалось, что циклон Юлия принесет в Украину осадки с штормовым ветром.

Читайте также: Прогноз погоды в Украине на март: будет теплее, чем обычно

Арина Толина
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