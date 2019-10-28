"Угрозы нет". В обсерватории ГСЧС в Киеве - повышенная радиация

Радиация (фото - chernobyl-heart.com)

В одном из зданий Центральной геофизической обсерватории ГСЧС Украины в Киеве выявлен повышенный уровень радиационного излучения. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Речь идет о здании физико-химической лаборатории Центральной геофизической обсерватории, расположенном по адресу проспект Науки, 39.

При этом превышения уровня радиационного излучения снаружи здания нет. Угрозы персоналу объекта и окружающей среде также нет, заверили в ГСЧС.

29 октября запланировано заседание комиссии по данному вопросу с привлечением представителей Госкорпорации Украинское государственное объединение Радон с целью дальнейшей утилизации загрязненных фрагментов здания.

Как сообщалось, радиоактивные предметы, которые были обнаружены 18 октября на территории Южного государственного научно-производственного центра "Прогресс", попали в Одесскую область из Чернобыльской зоны отчуждения.