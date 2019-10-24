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В 500 раз выше нормы. Стало известно, откуда под Одессой радиация

В 500 раз выше нормы. Стало известно, откуда под Одессой радиация - Фото
Ликвидация последствий инцидента (Фото - пресс-центр СБУ)
24.10.2019, 15:41

В горсовете Южного заверяют, что источники радиации вскоре утилизируют

Радиоактивные предметы, которые были обнаружены 18 октября на территории Южного государственного научно-производственного центра "Прогресс", попали в Одесскую область из Чернобыльской зоны отчуждения. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Южного.

По версии комиссии по чрезвычайным ситуациям, это оборудование использовалось для фотосъемки на вертолетах, работавших в зоне отчуждения. Их ионизирующее излучение в 500 раз превышает норму.

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В горсовете сообщили, что специалисты вывезли опасные предметы с предприятия для утилизации. Их захоронят на спецполигоне под Знамянкой Одесской области.

В пресс-центре СБУ сообщили, что сейчас идет расследование всех деталей происшествия.

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Фото: пресс-центр СБУ

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одесса чаэс радиация чернобыль южный
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