Укрзалізниця запустит рождественский ретропоезд вокруг Киева

Скриншот с видео

6 января по случаю Рождества Укрзалізниця запустит праздничный ретропоезд вокруг Киева. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Поезд №897Л будет курсировать в составе паровоза Л-4600, четырех пассажирских вагонов и вагона-ресторана.

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Поезд отправится со станции Киев-Пассажирский в 12:50 и прибудет туда же в 15:15.

Во время путешествия вокруг Киева пассажиры смогут увидеть пейзажи древней столицы, Днепр, грузовые и пассажирские станции и локомотивные депо.

После окончания путешествия пассажиры смогут бесплатно посетить выставку исторического подвижного состава.

Стоимость взрослого билета - 71,54 грн, детского - 61,15 грн. Их можно приобрести в железнодорожных кассах или онлайн. Для этого нужно отметить маршрут Киев - Караваевы Дачи, рассказали в Укрзалізниці.

Паровоз Л-4600 был построен Луганским заводом в 1952 году.