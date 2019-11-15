Уничтожение мурала в Киеве. Появилась реакция полиции: документ

Киевская полиция отреагировала на удаление мурала "Красавица и птица", расположенного на стене дома 2а по Харьковскому шоссе. Об этом сообщил в Facebook куратор проекта Art United Us, действующий нардеп фракции Слуга народа Гео Лерос.
В опубликованном ответе от столичного управления Нацполиции идет речь о том, что правоохранителями 7 ноября было открыто уголовное дело по статье о самоуправстве. Так полиция ответила на сообщение нардепа о попытках компании "Світ Аутдор Медіа" установить рекламную конструкцию на фасадной части дома якобы без соответствующих документов.
"В настоящее время продолжается досудебное расследование в указанном уголовном производстве", - сообщили в полиции.
Так фасад дома выглядит после уничтожения знаменитого мурала:
Фото: Geo Leros/Facebook
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