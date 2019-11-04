В Краматорске создали стрит-арт из шести муралов: фоторепортаж

Шесть картин в стиле стрит-арт создали художники из разных стран на стенах жилых домов в Краматорске Донецкой области. Об этом сообщает ОстроВ.

Холстом для их творчества стали многоэтажки по улице Марата, ее позже назвали "Улица муралов".

Первая картина "Missae Ferrum" (Чугун и лотос) итальянского художника Фабио Петани появилась в начале октября. "На картине изображено озеро и горы, использована осенняя тематика. Это все создано для того, чтобы местные жители, у которых нет возможности путешествовать, могли окунуться в частичку природы других уголков планеты", - отметил Петани.

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Следующий стрит-арт - художника из Франции Алексису Буту, он изобразил на фасаде дома танцора брейк-данса из Донецка, известного в мире под псевдонимом Uzee Rock.

Третий мурал испанский художник Давид Эстебан посвятил экологический тематике. На нем изображен миниатюрный ветряк с пластиковыми соломинками, изготовленный из картонной упаковки для продуктов питания.

На стене еще одной четырехэтажки художник из США Эрик Берг оставил абстрактный рисунок роз. По словам автора, эти цветы ассоциируются у него с регионом, а сам мурал символизирует победу, возвращение города и вдохновение.

Три дня ушло на создание граффити у бельгийца Пьера Родригеса, который изобразил бюст Персея – героя древнегреческой мифологии, победившего Медузу Горгону.

Еще один муралист из Бельгии под псевдонимом Нин назвал Краматорск "городом с большим количеством деревьев и размеренным ритмом жизни".

Еще два граффити, по задумке авторов арт-проекта, украсили фасады домов по улице Академической – симметрично от площади Мира. Первый из них принадлежит художнику из Бельгии Корентину Бернарду. Это абстрактный силуэт женщины, символизирующий Украину, которая развивается и стремительно движется к своей европейской цели.

Автор второй картины – испанец Хосе Крассер. Он путешествует по миру и рисует животных, которые, по его мнению, имеют отношение к региону. Для Донецкой области художник выбрал степную лисицу, которая занесена в Красную Книгу Украины.

Фото: ostro.org