Мурал на ЧАЭС. Что появится на стене станции: фото

Фото: chnpp.gov.ua

Чернобыльская атомная электростанция объявила победителя конкурса, чей эскиз нарисуют на восточной стене машинного зала ЧАЭС. Об этом сообщается на сайте станции.

На конкурс подали 24 работы. Еще шесть работ прислали после окончания срока подачи эскизов, поэтому они участия в конкурсе не принимали.

Жюри оценивало такие критерии: тематическое соответствие, креативность, художественная уместность, новаторство. Учитывалось также голосование в Facebook.

Победителем стал Валерий Коршунов и его работа "Взгляд в будущее".

Согласно условиям конкурса, он награждается двухдневной экскурсией на Чернобыльскую АЭС и в город Припять, а также 5000 грн.

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Второе место в конкурсе заняла фотография американского комика Джорджа Карлина, автора фразы "Планета в порядке, это людям пи***ц". В углу эскиза - QR-код, считав который можно посмотреть выступление комика.

Третье место занял эскиз Виталия Гидевана "Прикосновение".

10 июня стало известно, что украинский телеканал покажет сериал "Чернобыль" от HBO.

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