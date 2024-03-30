В Белой Церкви произошел взрыв в пятиэтажке: из-под завалов достали тело – фото
Фото: ГСЧС

В городе Белая Церковь Киевской области произошел взрыв в квартире пятиэтажки, в результате чего начался пожар, погиб один человек. Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Событие произошло на третьем этаже, в результате взрыва неизвестного предмета разрушено перекрытие в квартирах между вторым и пятым этажами с последующим возгоранием. Есть угроза разрушения конструкций.

По данным спасателей, по состоянию на 16:09 пожар был ликвидирован.

Спасены три человека, среди них – ребенок 2016 года рождения, он госпитализирован. Из-под завалов деблокировано тело одного погибшего.

На месте работают 35 человек и девять единиц техники.

В Белой Церкви произошел взрыв в пятиэтажке: из-под завалов достали тело – фото
Фото – ГСЧС
В Белой Церкви произошел взрыв в пятиэтажке: из-под завалов достали тело – фото
Фото – ГСЧС
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