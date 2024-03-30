У Білій Церкві стався вибух у п'ятиповерхівці: з-під завалів дістали тіло – фото
У місті Біла Церква Київської області стався вибух у квартирі п'ятиповерхівки, в результаті чого почалася пожежа, загинула одна людина. Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
Подія сталася на третьому поверсі, внаслідок вибуху невідомого предмету зруйновано перекриття в квартирах між другим та п'ятим поверхами з послідуючим загоранням. Наразі існує загроза руйнування конструкцій.
За даними рятувальників, станом на 16:09 пожежу було ліквідовано.
Врятовано трьох людей, серед них – дитина 2016 року народження, її госпіталізовано. З-під завалів деблоковано тіло однієї загиблої людини.
На місці працюють 35 осіб та дев’ять одиниць техніки.
- 28 березня в Одесі пролунав потужний вибух – на один із пляжів міста винесло протикорабельну міну і вона здетонувала.