У Білій Церкві стався вибух у п'ятиповерхівці: з-під завалів дістали тіло – фото

Наразі відомо про одну загиблу людину, пожежу вже ліквідовано

Фото: ДСНС

У місті Біла Церква Київської області стався вибух у квартирі п'ятиповерхівки, в результаті чого почалася пожежа, загинула одна людина. Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Подія сталася на третьому поверсі, внаслідок вибуху невідомого предмету зруйновано перекриття в квартирах між другим та п'ятим поверхами з послідуючим загоранням. Наразі існує загроза руйнування конструкцій.

За даними рятувальників, станом на 16:09 пожежу було ліквідовано.

Врятовано трьох людей, серед них – дитина 2016 року народження, її госпіталізовано. З-під завалів деблоковано тіло однієї загиблої людини.

На місці працюють 35 осіб та дев’ять одиниць техніки.

Фото – ДСНС

Фото – ДСНС