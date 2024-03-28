В Одесі пролунав потужний вибух. На пляжі здетонувала протикорабельна міна — деталі від ЗСУ

Військові заявили, що іноді хвилі виносять морські міни на одеське узбережжя

Одеса (Фото: скриншот з відео)

В Одесі ввечері 28 березня пролунав потужний вибух, на один із пляжів міста винесло протикорабельну міну. Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

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Військові заявляють, що через шторм у Чорному морі міну викинуло на берег, де вона вибухнула.

Через обмеження доступу на пляжі у тому районі постраждалих немає, інформація про пошкодження уточнюється.

"Мінна небезпека моря дуже висока. Іноді хвилі викидають на узбережжя подібні небезпечні сюрпризи, які несуть серйозну загрозу життю та здоров'ю", – сказано в повідомленні.

25 березня в Одесі під час повітряної тривоги було чути вибухи.

Внаслідок ракетного удару по Одесі є 10 постраждалих, пошкоджено цивільну інфраструктуру та будівлю Палацу спорту.

Вранці 28 березня Росія завдала ракетного удару по Одесі.

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