В Одесі пролунав потужний вибух. На пляжі здетонувала протикорабельна міна — деталі від ЗСУ
В Одесі ввечері 28 березня пролунав потужний вибух, на один із пляжів міста винесло протикорабельну міну. Про це повідомили у Силах оборони півдня України.
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Військові заявляють, що через шторм у Чорному морі міну викинуло на берег, де вона вибухнула.
Через обмеження доступу на пляжі у тому районі постраждалих немає, інформація про пошкодження уточнюється.
"Мінна небезпека моря дуже висока. Іноді хвилі викидають на узбережжя подібні небезпечні сюрпризи, які несуть серйозну загрозу життю та здоров'ю", – сказано в повідомленні.
- 25 березня в Одесі під час повітряної тривоги було чути вибухи.
- Внаслідок ракетного удару по Одесі є 10 постраждалих, пошкоджено цивільну інфраструктуру та будівлю Палацу спорту.
- Вранці 28 березня Росія завдала ракетного удару по Одесі.
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