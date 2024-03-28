В Одессе прогремел мощный взрыв. На пляже сдетонировала противокорабельная мина — ВСУ

Военные заявили, что иногда волны выносят морские мины на одесское побережье

Одесса (Фото: скриншот с видео)

В Одессе вечером 28 марта прогремел мощный взрыв, на один из пляжей города вынесло противокорабельную мину. Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

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Военные заявляют, что из-за шторма в Черном море мину выбросило на берег, где она взорвалась.

Из-за ограничения доступа на пляжи в том районе пострадавших нет, информация о повреждениях уточняется.

"Минная опасность моря очень высока. Время от времени волны выбрасывают на побережье подобные опасные сюрпризы, несущие серьезную угрозу жизни и здоровью", — сказано в сообщении.

25 марта в Одессе во время воздушной тревоги были слышны взрывы.

В результате ракетного удара по Одессе есть 10 пострадавших, повреждена гражданская инфраструктура и здание Дворца спорта.

Утром 28 марта Россия нанесла ракетный удар по Одессе.

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