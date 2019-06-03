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03.06.2019, 14:53

В Борисполе патрульные наехали на ребенка: видео

В Борисполе патрульные наехали на ребенка: видео - Фото
Фото: facebook.com/Патрульна-поліція-Борисполя

В полиции говорят, что родители мальчика от медицинской помощи отказались

В Борисполе экипаж патрульной полиции на служебном автомобиле совершил наезд на ребенка. Инцидент случился еще 17 мая, однако известно о нем стало только сегодня.

Видео ДТП опубликовал сегодня Киев оперативный. Однако там не уточнили, когда именно оно произошло.

После этого в Facebook патрульной полиции Борисполя появился пост с комментарием по инциденту.

Как оказалось, ДТП случилось еще 17 мая.

"Находясь за рулем служебного автомобиля Toyota Prius, патрульный полицейский, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, на котором находились пешеходы, не сбавил скорость, не остановился, чтобы отдать предпочтение пешеходам, чем нарушил ПДД и совершил наезд на мальчика", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что ДТП произошло рядом с домом, где живет ребенок. Правоохранители, по их словам, отвели его домой. Мать ребенка, утверждают в полиции, убедившись, что телесные повреждения отсутствуют, от медицинской помощи отказалась.

Руководство областного главка провело проверку по этому событию.

"По результатам проверки было установлено, что пешеход не получил каких-либо телесных повреждений и не обращался в медицинские учреждения", - сказано в сообщении.

Патрульному, который управлял автомобилем, было вынесено административное постановление по ч. 1 ст. 122 (Непредоставление преимущества в движении пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах). Также к нему применено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора, сообщили в полиции.

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Теги: дтп, полиция, Борисполь
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