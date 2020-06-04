В КГГА предупреждают о грозе и сильном ветре: объявлен желтый уровень опасности

В мэрии Киева сообщили, что сегодня в столице ожидается гроза и сильный ветер, поэтому был объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
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В мэрии рекомендуют придерживается основных правил во время сильного ветра:
- Закрыть окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть;
- Держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев;
- В случае сильного ветра спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии;
- Избегать нахождения около больших деревьев и не парковать рядом с ними транспорт.
Также в мэрии напомнили о том, что в столице продолжают действовать противоэпидемические меры.
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