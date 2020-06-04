Синоптики предупреждают о грозах, дожде и граде: погода, карта

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Сегодня в большинстве областей Украины пройдут грозовые дожди, возможен град. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, на востоке и в южной части осадков не ожидается, кроме Одесской области.

Карта погоды на 4 июня (фото - meteo.gov.ua)

Диденко уточнила, ветер с юго-запада, 5-10 м/с. Температура воздуха повысится до +17, + 22 градусов.

В Киеве пройдут дожди с периодическими грозами. "При грозе возможен порывистый ветер и даже в отдельных районах град", - добавила Диденко.

Синоптик сообщила, что к концу недели потепление в Украине усилится, столбики термометров будут достигать + 20, + 28 градусов, а в выходные дни на юге, на востоке и в Днепропетровской области местами до +30 градусов.

из-за сильного дождя в Киеве возникли локальные подтопления на Броварском проспекте и на улице Пестеля. 30 мая

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