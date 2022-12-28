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В КГГА рассказали, как будет работать столичное метро в новогоднюю ночь

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2022, 14:23
В КГГА рассказали, как будет работать столичное метро в новогоднюю ночь - Фото
Фото: Киевский метрополитен

Столичный метрополитен в новогоднюю ночь в режиме перевозок будет работать до 22:00. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

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Городские власти призвали киевлян 31 декабря планировать возвращение домой заранее, учитывая ограничения и требования военного положения.

В частности, напомнили там, необходимо неукоснительно соблюдать комендантский час, который длится с 23:00 до 05:00. В это время запрещено находиться на улице и других общественных местах.

"Как известно, метрополитен в режиме перевозок работает до 22:00, наземный общественный транспорт – до 22:30", – говорится в сообщении. Подробную информацию о закрытии каждой станции смотрите по ссылке.

В ходе воздушной тревоги наземный транспорт, а также наземные участки метрополитена останавливаются, напомнили в КГГА.

  • Полиция предостерегает украинцев от использования фейерверков, петард и другой пиротехники в Новый год и напоминает, что комендантский час в праздничный период не будет отменен.

Читайте также: В случае отсутствия обстрелов на Новый год аварийных отключений света не будет – Шмыгаль

Вадим Ребрина
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